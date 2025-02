Sono 58 le piccole e medie imprese coinvolte, l'obiettivo è spingerle verso nuove competenze

Si è da poco chiuso il bando regionale destinato al rafforzamento competitivo delle filiere produttive, aperto nel mese di dicembre. Le proposte arrivate sono state 17 per un contributo richiesto di circa 4,6 milioni di euro, a fronte di una dotazione complessiva 3.888.168 euro . Sono 58 le piccole e medie imprese coinvolte. “L’obiettivo – ricorda l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini – era dunque quello di migliorare la competitività e la resilienza delle micro piccole e medie Imprese marchigiane, rafforzandone le filiere produttive attraverso investimenti critici da realizzare in comune”.

Il bando

Il bando è stato finanziato nell’ambito del Programma Regionale Marche FESR 2021/2027, ed era rivolto in particolare alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e ai professionisti che operano in forma aggregata attraverso contratti di rete, consorzi, società consortili o joint ventures. “È soddisfacente il livello di attenzione da parte di queste realtà produttive verso questo tipo di strumenti che la Regione finanzia – continua Antonini – Le risorse serviranno a queste imprese e a questi professionisti per la realizzazione di investimenti congiunti, per favorire l’integrazione verticale delle filiere e il presidio delle diverse parti della catena del valore, sia a livello produttivo che dei servizi connessi”.

Uno strumento per incentivare gli investimenti

“È dunque uno strumento – continua Antonini – che incoraggerà le Mpmi marchigiane a guardare avanti, verso nuove forme di competenze da affiancare a quelle di tipo tradizionale. L’aggregazione tra imprese renderà più agevole avviare investimenti strategici comuni tra le imprese, attraverso lo sviluppo di funzioni aziendali complesse, difficili da attuare singolarmente ma fondamentali per affrontare le sfide di mercato. Il beneficio che ne deriverà – conclude Antonini – sarà tutto in termini di miglioramento sia sul versante innovazione, sia di conseguenza su quello della competitività”.

