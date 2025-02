La prima grande novità è la ripartenza del Milano-Parigi dopo circa 19 mesi: si rimettono in connessione anche grandi città come Lione e Torino, è un grande volano per il turismo italiano. L’apertura ad aprile ci consente di approfittare del periodo di Pasqua e di primavera”. Così l’ad di Trenitalia France Marco Caposciutti alla presentazione della tratta a Milano. “Le novità per Trenitalia France non finiscono qua perché dal 15 giugno partiamo con i nuovi servizi alta velocità tra Parigi e Marsiglia, con fermate a Lione, Aix-en-Provence, e Anignone. Cerchiamo di portare ilò brand Frecciarossa sempre più in Europa, dove è apprezzato per la qualità dei prodotti. Il nostro obiettivo è aumentare la quota di mercato in Francia”, agigunge. In futuro “il nostro posizionamento in Francia è sull’asse sud-est, quest’anno sarà molto intenso, punteremo a consolidare sempre più queste tratte con l’incremento della frequenza”.

