Dal primo aprile riparte il collegamento ferroviario ad alta velocità tra il capoluogo lombardo e la capitale francese

Dopo circa 19 mesi di stop, dal 1° aprile riparte il collegamento ferroviario ad alta velocità Milano-Parigi. Un servizio quotidiano che ricollega due grandi capitali del business e della cultura, permettendo ai viaggiatori di tornare a godere di un’esperienza di viaggio confortevole e veloce tra le due città iconiche d’Europa.

“La nostra speranza è riempire sempre i treni – osserva Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, presentando la tratta Milano-Parigi alla Bit in corso alla fiera di Rho. – partiamo da un load factor molto alto tra Milano e Parigi perché era un servizio molto gradito. Contiamo ancora di poterlo riempire di più”.

L’offerta ferroviaria tra Italia e Francia si amplia ulteriormente: entro il primo semestre sarà attivato un nuovo collegamento tra Parigi e Marsiglia via Lione, aggiungendo così un’importante destinazione sul Mediterraneo. Questo potenziamento rafforza l’intermodalità tra i due paesi, con un potenziale collegamento che va addirittura da Reggio Calabria a Marsiglia.

“È un grosso passo avanti verso il nostro obiettivo di creare una vera e propria metropolitana d’Europa” sottolinea Diamantini. Ma le ambizioni di Trenitalia non si fermano qui. Guardando al futuro, è già in prova un treno che permetterà di estendere i collegamenti verso la Germania entro il 2026, portando il Frecciarossa da Milano e Roma a Monaco di Baviera, con la speranza di raggiungere Berlino nel 2027. Per quanto riguarda il turismo internazionale, Trenitalia ha lanciato iniziative mirate per attrarre viaggiatori da tutto il mondo.

“Abbiamo offerte dedicate, come il Trenitalia Pass, molto apprezzato soprattutto nel Nord America. Inoltre, ci stiamo aprendo al mercato del Sud-est asiatico con un’app su WeChat, che sta riscontrando un grande successo” spiega Diamantini, evidenziando il ruolo chiave che giocano i collegamenti ferroviari nell’integrazione con l’aumento dei voli internazionali.

