Influenza positiva del business commerciale e settore Npl. Il dividendo totale a 111,5 milioni

Banca Ifis ha chiuso il 2024 riportando un utile netto consolidato di pertinenza del gruppo di 161,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 160,1 milioni del 2023. Il risultato porta a 463 milioni di euro gli utili cumulati del triennio 2022-24, superiori del 12% rispetto agli obiettivi delineati nel Piano industriale.

Sui risultati del 2024 ha influito positivamente l’andamento del business commerciale e del settore Npl, oltre che l’attività del comparto Finanza proprietaria. Inoltre “la solida posizione di capitale consente la distribuzione di un dividendo totale di 111,5 milioni di euro a valere sul 2024 (2,12 euro per azione), superiore di circa il 40% agli obiettivi del Piano industriale, di cui 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione) distribuiti il 20 novembre 2024 e 48,4 milioni di euro (0,92 euro per azione) che verranno distribuiti il 21 maggio 2025″.

