“Abbassare la tassazione al ceto medio è la nostra priorità, quelli che hanno un reddito tra i 28 e i 60mila euro, ma bisogna fare le cose in maniera graduale e in modo attento perché l’Europa e i mercati ci guardano. Una nuova rottamazione? Non siamo contrari, ma dobbiamo essere molto attenti e cauti sulle risorse”. Lo ha dichiarato il viceministro all’Economia Maurizio Leo intervenuto a Napoli al convegno ‘Le novità fiscali: la legge di Bilancio 2025‘ promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione Odcec Napoli svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università Federico II.

