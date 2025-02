Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Esigenza di tutelare le famiglie e supportare il sistema produttivo nazionale"

“Il governo è impegnato a valutare possibili misure, strutturali e contingenti, atte a mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia, tenuto conto dell’esigenza di porre in essere un attento bilanciamento tra la tutela delle famiglie e il supporto al sistema produttivo nazionale per una transizione energetica sostenibile“. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in Aula alla Camera.

“Gli incrementi dei prezzi dell’energia per famiglie e imprese, registrati nell’ultimo periodo – rileva Pichetto – sono riconducibili all’elevata variabilità del livello dei prezzi sui mercati all’ingrosso delle materie prime energetiche tendenzialmente in crescita in tutta Europa, che a sua volta dipendono da una serie di fattori tra cui, in particolare, le tensioni geopolitiche in alcune aree del mondo”.

“Le iniziative governative per ridurre il costo dell’energia per famiglie e imprese – dice ancora il ministro – si muovono nell’ambito del percorso per la decarbonizzazione individuato dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec)“.

