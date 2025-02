Intervento del Garante su accordo sui servizi minimi essenziali nel settore ferroviario e Fs

Il Garante sugli scioperi introduce le fasce di garanzia per i treni nei festivi.

La commissione di Garanzia sugli scioperi comunica infatti che, “dopo avere effettuato la prevista consultazione delle parti sociali, è intervenuta sull’accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario-Gruppo Ferrovie dello Stato introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21) e rafforzando il livello di servizi minimi garantito per la media e lunga percorrenza”.

La commissione di Garanzia è intervenuta “nell’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria dopo avere preso atto della mancanza di accordo tra le parti”.

Le modifiche sono state ritenute “necessarie per adeguare la disciplina vigente – a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione – all’obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità“. Non sembrava “più rispondente ai tempi, infatti, un assetto in cui non era garantita alcuna tutela ai viaggiatori del trasporto regionale nei giorni festivi”.

