Il ministro dell'Ambiente in stretto contatto con Giancarlo Giorgetti per pensare a misure complessive

Se il prezzo del gas non scende sarà necessario pensare a intervenire per calmierare gli aumenti delle bollette in atto già da mesi. Questo il senso del ragionamento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni di ‘Giù la maschera’ su Rai Radio Uno.

Intervento complessivo

“In questo momento sono in strettissimo rapporto con il ministro dell’economia Giorgetti – osserva Pichetto – credo che assolutamente dobbiamo andare avanti con misure che abbiano temporaneità. È chiaro che se tenesse questi prezzi, non scendesse, dobbiamo in qualche modo provare un intervento anche sul prezzo complessivo che riguarda tutti, riguarda imprese e utenze domestiche“.

In generale sulle scorte di gas, Pichetto aveva già tranquillizzato in precedenza facendo presente che supereremo l’inverno senza problemi.

