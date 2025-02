Lo si apprende da fonti sindacali. L'inizio è previsto per marzo 2025

È arrivata la richiesta di proroga per 12 mesi della Cassa Integrazione Straordinaria per i lavoratori dell’ex Ilva da parte di Acciaierie d’Italia. La richiesta riguarda 3.420 lavoratori, di cui 2.955 a Taranto, secondo quanto si apprende da fonti sindacali. L’inizio della Cig straordinaria è previsto per il primo marzo 2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata