“ADA si occupa principalmente di promuovere i diritti degli anziani, l’intergenerazionalità, la longevità, attraverso tutta una serie di iniziative utili per il superamento delle disuguaglianze sociali”. Così a LaPresse Antonio Derinaldis, presidente della Federazione delle Associazioni per i Diritti degli Anziani, “federazione nazionale di enti del terzo settore che si occupano dei diritti degli anziani, radicata sul territorio con circa 150 sedi”.

“ADA nasce nel solco dei principi e dei valori laico-riformisti del nostro ente promotore e fondatore che è la UIL Pensionati”, ricorda Derinaldis. “La popolazione anziana in Italia rappresenta circa il 23% – illustra il presidente – sapendo che c’è una tendenza che guarda al 2050 con quasi il 35% della popolazione”. La situazione, in questo quadro, “è abbastanza complessa e delicata” e proprio per questo è importante, nell’ottica di ADA, che “al centro ci sia sempre lo sviluppo umano integrale della persona”.

Proprio su questa linea si muove la nuova politica di progettazione di ADA, sulla quale Derinaldis è particolarmente impegnato: “ADA è onorata di aver messo a finanziamento due progetti importantissimi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ci permetteranno di fare iniziative sull’inclusione sociale e sull’alfabetizzazione digitale”. Il focus è quindi incentrato sulla collaborazione all’interno del terzo settore.

In questo ambito, ADA vuole dare il proprio contributo come “un network di attivatori sociali, che insieme alle parti sociali, alle istituzioni e alla società civile” può creare le condizioni per diventare “una reale grande alleanza trasformatrice”, rispondendo all’idea che “uniti siamo il cambiamento”. Questo spirito innovativo si concretizza, infine, nel nuovo sito web lanciato dall’associazione “che si proietta nel futuro”, allo scopo di “comunicare la solidarietà, perché il bene bisogna farlo bene”, conclude Derinaldis.

