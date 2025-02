“I dazi introdotti da Trump preoccupano sicuramente. È già accaduto in passato, l’ha fatto anche l’amministrazione Biden, è utilizzato come strumento di politica industriale da parte degli Stati Uniti per riportare delle produzioni negli Stati Uniti. L’Europa cominci a immaginare degli strumenti per difendere le produzioni. che esistono in Europa e quindi anche in Italia. Ci diano degli strumenti per difendere la nostra industria, altrimenti la nostra industria rimane stritolata dalla concorrenza che viene dall’Asia e per altri versi dagli Stati Uniti”. A dirlo è il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti parlando a Varese a margine del convegno ‘La Lombardia che vorrei’. “Gli strumenti ce ne sono tanti, ad esempio un uso più intelligente di tutta la tassazione ambientale, che è stato un clamoroso autogol per tutta l’industria dell’automotive”, ha concluso Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata