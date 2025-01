La società di Cupertino guidata da Tim Cook dichiara un utile per azione pari a 2,40 dollari

Apple riporta utili sopra le attese con ricavi oltre 124 miliardi dollari.

La società con sede a Cupertino, in California, ha dichiarato un utile per azione di 2,40 dollari. I risultati dell’azienda produttrice dell’iPhone – e guidata da Tim Cook – hanno superato le aspettative di Wall Street: la stima media di alcuni analisti era di utili pari a 2,36 dollari per azione.

Apple ha registrato ricavi per 124,3 miliardi di dollari, oltre le stime (ferme a 124 miliardi) anche in questo caso.

