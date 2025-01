Venerdì il ceo Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci avevano scritto una lettera ai dipendenti

L’ops di Mps su Mediobanca martedì prossimo sarà all’esame del consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia. Il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci, in una lettera inviata venerdì sera, ai dipendenti avevano comunicato che “l’offerta non è stata concordata e il CdA di Mediobanca si riunirà nei prossimi giorni per esaminarla ed esprimere le proprie valutazioni al riguardo, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e, in particolare, dei propri dipendenti”.

