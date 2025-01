Lettera di Nagel: "Sfide occasione per dimostrare nostro valore"

“E’ stata annunciata un’offerta pubblica di scambio totalitaria da parte del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Desideriamo condividere con tutti voi le informazioni che sono al momento disponibili e alcune convinzioni che oggi sentiamo più forti che mai. L’offerta non è stata concordata e il CdA di Mediobanca si riunirà nei prossimi giorni per esaminarla ed esprimere le proprie valutazioni al riguardo, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e, in particolare, dei propri dipendenti”. Così il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci in una lettera ai dipendenti, dopo l’Ops (Offerta pubblica di scambio) di Mps su piazzetta Cuccia.

“Le persone di Mediobanca sono il principale asset e il fondamentale presidio dell’autonomia e dell’indipendenza del nostro Gruppo. Forti di questa consapevolezza possiamo guardare con fiducia e determinazione agli obiettivi che abbiamo davanti e al futuro del nostro gruppo.Grazie per il vostro duro lavoro e per la vostra professionalità: da sempre il tratto distintivo di Mediobanca. Le sfide che abbiamo davanti saranno l’occasione per dimostrare insieme, ancora una volta, tutto il nostro valore” si legge ancora.

