Per gli azionisti un premio del 5,03%. L'istituto senese: "Obiettivo creare il terzo campione bancario italiano"

Torna a ravvivarsi il risiko bancario: Monte dei Paschi di Siena presenta un’offerta pubblica di scambio totalitaria da 13,3 miliardi di euro sulle azioni di Mediobanca. Lo ha comunicato l’istituto senese con una nota. “Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., conclusosi ieri sera sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ha approvato il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni”, si legge nel comunicato. I principali azionisti di Mps sono il Tesoro con l’11,7%, Delfin (la holding della famiglia Delvecchio) con il 9,9%, e Caltagirone con il 5%. Delfin e Caltagirone sono anche azionisti di Mediobanca.

Premio del 5,03%

Per l’operazione di Mps su Mediobanca, il rapporto di concambio è stato fissato a 2,300 azioni di nuova emissione di Mps per ogni azione esistente di Mediobanca, che comporta un prezzo implicito di Offerta pari a Euro 15,992 per azione, e un premio pari al 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025, spiega ancora la nota di Mps. Il successo dell’Offerta consentirà un’accelerazione nell’utilizzo delle DTA (crediti per imposte differite, ndr.) detenute da Mps, con un valore attuale netto stimato a beneficio degli azionisti di Mediobanca aderenti all’Offerta di Euro 1,2 miliardi, pari a circa il 10% dell’attuale valore di mercato di Mediobanca.

Mps: “Con Mediobanca terzo campione bancario italiano”

L’Offerta di Mps per Mediobanca ha l’obiettivo di creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti di business chiave, attraverso la combinazione industriale di due dei principali player del settore Mps nel Retail/Commercial Banking e Mediobanca nel Wealth Management, Corporate & Investment Banking e Credito al consumo, sottolinea Mps. In particolare, spiega il Monte dei Paschi, il nuovo Gruppo si contraddistinguerà come: un player di Wealth Management di prim’ordine, grazie alla combinazione dell’expertise di MPS e Mediobanca nel private banking e di Banca Widiba e Mediobanca Premier nell’asset gathering, grazie a circa 1.200 consulenti finanziari; un forte operatore CIB in tutti i prodotti (ad esempio, corporate finance, mercati dei capitali, prestiti alle imprese), con una posizione di leadership nel mercato Equity Capital Markets e M&A e una forte complementarità della base clienti e al contempo con un’opportunità di crescita in particolare nel segmento di mercato in via di sviluppo delle medie imprese; il leader nel settore dei finanziamenti al consumo attraverso Compass, già partner scelto da MPS; operatore che beneficia di un flusso di cassa sostenibile, derivante dall’investimento assicurativo. La business combination consentirà di ampliare l’offerta di prodotti e servizi e rafforzare la capacità di sostenere nuovi investimenti, attraverso un modello bancario sinergico e facendo leva sui punti di forza, le competenze distintive e l’eccellente capitale umano delle due organizzazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata