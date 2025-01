Il profilo della Joint Venture prevede la "creazione di uno dei maggiori campioni globali"

Assicurazioni Generali S.p.A. e BPCE annunciano oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) non vincolante per la creazione di una Joint Venture tra le rispettive società di asset management, Generali Investments Holding (GIH) e Natixis Investment Managers (Natixis IM). BPCE (attraverso Natixis IM) e GIH deterrebbero ciascuna il 50% della società nata dalla combinazione, con equilibrati diritti di governance e controllo. Così in una nota Bpce e Generali.

Il profilo della Joint Venture prevede la “creazione di uno dei maggiori campioni globali con 1.900 miliardi di euro di asset in gestione, al nono posto a livello mondiale per AUM e leader nell’asset management in Europa con 4,1 miliardi di ricavi”, si legge nella nota.

Donnet: “Opportunità unica”

“Come assicuratore e asset manager integrato di primo piano a livello globale, guidato da una chiara visione a lungo termine come Partner di Vita dei nostri clienti, Generali è impegnata a proseguire con successo la trasformazione e diversificazione del nostro Gruppo. La creazione di una Joint Venture con BPCE rappresenterebbe un’opportunità unica per dare vita all’asset manager leader in Europa e tra i primi dieci a livello globale”. Così Philippe Donnet, Group CEO di Assicurazioni Generali, una nota.

“Questa partnership con BPCE, con cui condividiamo una cultura e un approccio operativo analoghi, garantisce le condizioni ideali per un’integrazione agevole e di successo delle nostre attività combinate. La Joint Venture rappresenta una tappa fondamentale da quando, sette anni fa, abbiamo lanciato il business dell’asset management di Generali e conferma gli importanti risultati raggiunti nel corso degli ultimi cicli strategici. Sono immensamente orgoglioso del grande lavoro svolto dai nostri dipendenti e dalle società affiliate in questi anni”, ha aggiunto Donnet nella nota.

