Il rapporto del gruppo in vista del World Economic Forum di Davos

(LaPresse/AP) La ricchezza dei miliardari è cresciuta tre volte più velocemente nel 2024 rispetto all’anno precedente. Lo riferisce il gruppo anti-povertà Oxfam International, nella sua ultima valutazione sulle disuguaglianze globali pubblicata in coincidenza con l’apertura del World Economic Forum a Davos in Svizzera. Il gruppo prevede anche che almeno cinque ‘trilionari’ (persone con un patrimonio superiore ai mille miliardi di dollari) emergeranno nel prossimo decennio: un anno fa, aveva previsto che ne sarebbe apparso solo uno. La ricerca di Oxfam sottolinea l’allarme lanciato dal presidente americano uscente Joe Biden la scorsa settimana riguardo a una “pericolosa concentrazione di potere nelle mani di pochissime persone ultra-ricche”. Il rapporto dell’organizzazione, dal titolo provocatorio ‘Prenditori, non creatori’, sottolinea inoltre che il numero di persone in povertà è rimasto quasi invariato dal 1990. Il World Economic Forum prevede di ospitare circa 3.000 partecipanti, tra cui dirigenti d’azienda, accademici, funzionari governativi e leader di organizzazioni civiche, durante il suo incontro annuale nel villaggio alpino di Davos.

Di cosa si preoccupa la gente? … La “nuova aristocrazia”

Il presidente americano eletto Donald Trump, che ha visitato Davos due volte durante il suo primo mandato e che giurerà lunedì come 47esimo inquilino della Casa Bianca, dovrebbe partecipare all’evento del forum tramite video giovedì. Trump ha a lungo sostenuto l’accumulo di ricchezza, compresa la propria, e considera il multimiliardario Elon Musk uno dei suoi principali consiglieri. “Quello che si vede al momento è un presidente miliardario che presta giuramento oggi, sostenuto dall’uomo più ricco del mondo. Questo rappresenta praticamente il gioiello nella corona delle oligarchie globali,” ha dichiarato Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International, in un’intervista, riferendosi a Trump e Musk. “Non si tratta di un individuo specifico. È il sistema economico che abbiamo creato, dove i miliardari possono ormai modellare politiche economiche e sociali che alla fine danno loro sempre più profitti,” ha aggiunto. Come l’appello di Biden a far pagare ai miliardari “la loro giusta parte” attraverso il sistema fiscale statunitense, Oxfam — un gruppo globale di advocacy — ha chiesto ai governi di tassare i più ricchi per ridurre le disuguaglianze e la ricchezza estrema, e di “smantellare la nuova aristocrazia.” Il gruppo ha proposto misure come lo smantellamento dei monopoli, il tetto ai salari dei CEO e la regolamentazione delle imprese per garantire che paghino “salari dignitosi” ai lavoratori.

Come se la cavano i più poveri?

Molti investitori hanno ottenuto forti guadagni nel 2024, grazie alle buone performance delle principali aziende tecnologiche, degli indici di mercato come l’S&P 500, nonché del prezzo dell’oro e delle criptovalute come il Bitcoin. Oxfam ha dichiarato che la ricchezza dei miliardari è cresciuta di duemila miliardi di dollari lo scorso anno, ovvero circa 5,7 miliardi di dollari al giorno, tre volte più velocemente rispetto al 2023. Il numero di miliardari è aumentato di 204, arrivando a 2.769, e i 10 uomini più ricchi hanno visto aumentare la loro ricchezza di quasi 100 milioni di dollari al giorno in media. Citando i dati della Banca Mondiale, il gruppo ha sottolineato la persistente povertà, affermando che il numero di persone che vivono con meno di 6,85 dollari al giorno è “cambiato a malapena” dal 1990. Oxfam ha utilizzato la “Real-Time Billionaire List” di Forbes alla fine di novembre per i dati sugli ultra-ricchi. Al contrario, nel 2024 sono stati creati almeno quattro nuovi miliardari ogni settimana, e tre quinti della ricchezza dei miliardari derivano da eredità, potere monopolistico o “connessioni clientelari”, ha aggiunto. In media, Oxfam ha affermato che i paesi a basso e medio reddito spendono quasi la metà dei loro bilanci nazionali per il rimborso del debito. Ha anche osservato che l’aspettativa di vita in Africa è appena inferiore a 64 anni, rispetto a oltre 79 anni in Europa.

Sarà un altro anno di “business as usual” a Davos?

Nonostante il crescente divario tra i super-ricchi e i poveri, il raduno annuale di Davos, che inizierà formalmente martedì, probabilmente si concentrerà ancora una volta sul fare soldi e concludere affari, con leader autoritari in ascesa in alcuni paesi occidentali e cause progressiste come la diversità e il cambiamento climatico in calo nel mondo degli affari. La continua ascesa dell’intelligenza artificiale come strumento per aumentare l’efficienza aziendale sarà ancora una volta un tema centrale a Davos, nonostante le preoccupazioni in molti settori che l’IA possa sconvolgere molti lavori d’ufficio e sostituire lavoratori in vari settori. Il ritorno di Trump per un secondo mandato sarà probabilmente uno degli argomenti più discussi a Davos, così come i conflitti in corso, tra cui le guerre in Ucraina e in Sudan, insieme alle speranze per il proseguimento del cessate il fuoco iniziato domenica tra Hamas e Israele, interrompendo la loro devastante guerra di 15 mesi a Gaza. Gli organizzatori del forum la scorsa settimana hanno pubblicato un sondaggio condotto tra 900 esperti per il “Global Risks Report,” che ha rilevato che i conflitti tra paesi sono la principale preoccupazione, seguiti da eventi meteorologici estremi, scontri economici, disinformazione e “polarizzazione sociale” — un riferimento al divario tra ricchi e poveri. Come negli anni passati, i manifestanti che chiedono maggiore uguaglianza economica, tassazione dei ricchi e altre rivendicazioni hanno invaso le strade. Alcuni hanno bloccato le strade per Davos, creando ingorghi in alcuni punti e ritardando i viaggi di alcuni partecipanti all’evento, che si concluderà venerdì.

