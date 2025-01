Il Gruppo assicurativo prosegue con slancio nel percorso tracciato per cogliere le numerose sfide ed opportunità offerte dall’attuale contesto di mercato

“Il Gruppo assicurativo Axa Italia prosegue con slancio nel percorso tracciato dal nuovo Piano Strategico 2024-2026, decisa a cogliere le numerose sfide ed opportunità offerte dall’attuale contesto di mercato in rapida evoluzione e continuare a crescere in Italia, uno dei Paesi chiave del Gruppo“.

Le nomine

Lo comunica Axa Italia in una nota. Alla guida della Direzione Life and Savings delle imprese assicuratrici del Gruppo viene nominato Andrea Veltri, 55 anni, laurea in Economia Internazionale, con alle spalle una solida esperienza nel campo dei servizi finanziari e del mondo assicurativo, coniugando conoscenza tecnica e visione strategica, con una vocazione nella gestione di progetti straordinari, start up e integrazioni.Veltri, una lunga carriera nel Gruppo BNP Paribas dove ha guidato l’intera filiera Finanziamenti e Protezione di BNL, assumendo poi la responsabilità di quella Investimenti e successivamente della JV Investment solutions che federava le legal entities BNP del mondo Investimenti. Approdato in Cardif come Direttore Marketing e Strategie fino a diventarne Deputy CEO e Business Lines Director.

Cristiano Gianni, 42 anni, laurea in Ingegneria Gestionale e Master in Management alla Columbia Business School, assume la guida della Direzione Health con il ruolo di Chief Health Officer, con l’obiettivo di assicurare lo sviluppo, l’innovazione e la redditività del business Salute. Gianni- informa la nota del Gruppo – dopo una lunga esperienza nel mondo della consulenza strategica, ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità in Axa Italia. Prima a capo dell’Innovazione Salute e poi da Head of Strategy, ha sempre dimostrato visione strategica, capacità di execution e attitudine all’innovazione. Entrambi riporteranno direttamente al Ceo Chiara Soldano. Le due nomine, con decorrenza 1° gennaio 2025, saranno ufficializzate nel prossimo Consiglio di Amministrazione di Axa Assicurazioni e delle Società della JV Axa MPS.

Novità anche in ambito Risk Management: Stefano Suman, 36 anni, laurea in Matematica, con oltre 10 anni di esperienza nel settore assicurativo con ruoli in ambito P&C, Life & Savings e Finanziario, ha iniziato la propria carriera in Allianz per approdare in Axa Italia nel 2018 dove, dopo aver guidato l’area P&C and Financial Risk Management, assume il ruolo di Head of Risk Management di Axa Assicurazioni, riferendo direttamente al Consiglio d’Amministrazione. Chiara Soldano, Ceo del Gruppo assicurativo Axa Italia: “Sono molto felice di annunciare queste nuove nomine nella squadra del Management Committee di Axa Italia, che porteranno esperienza, competenza ed entusiasmo. In uno scenario di grande dinamismo del settore, nel quale Axa Italia vuole continuare a cogliere tutte le opportunità per crescere sul mercato, sono convinta che Andrea, Cristiano e Stefano sapranno raccogliere tutte le prossime sfide per contribuire con decisione ed entusiasmo al raggiungimento degli obiettivi del nostro Piano Strategico 24-26, in cui i business Vita e Salute sono centrali”.

