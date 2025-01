“Il ministro è molto allineato con noi, segue le attività da vicino, è aggiornato ogni settimana e ritengo che il rapporto va bene, è diretto, siamo ascoltati come azienda, non riceviamo pressioni se non quelle legate al servizio. Tanto è vero che quando abbiamo avuto bisogno del ministro per ulteriori finanziamenti il ministro si è mosso in prima persona”. Così l’amministratore delegato di Fs Stefano Donnarumma a margine dell’inaugurazione della nuova piazza alla stazione Termini a Roma. Riguardo ai motivi dei ritardi dei treni e dei disagi ai passeggeri Donnarumma ha spiegato che “c’è un piano di investimenti importante che crea sovrapposizioni” con quelli legati al Pnrr.

L’ad di Fs: Donnarumma “Dopo i disagi ci saranno effetti positivi”

“Cosa che provoca un affollamento negli interventi. Molti credono che il problema sia la cantieristica ma siccome il Paese non è abituato a questa mole di investimenti la filiera produttiva spesso non è pronta nella tempistica. Ognuno di noi ha vissuto disagi nei lavori per la metro o per una nuova strada ma poi tutti ne hanno goduto gli effetti positivi”, le parole dell’ad di Fs. “Invito i nostri passeggeri a sopportare qualche piccolo disagio nei prossimi mesi, ma il futuro delle nostre ferrovie sarà qualcosa che ci invidieranno tutti”, ha concluso.

