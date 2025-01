Il mensile sugli affari internazionali del Financial Times lo incorona per il 2025

Giancarlo Giorgetti è il ministro delle Finanze dell’anno per la rivisita ‘The Banker’, mensile sugli affari internazionali del Financial Times, per “aver ottenuto il rispetto per i suoi tentativi di ridurre il crescente deficit italiano e sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine per ridurre l’imponente rapporto debito/Pil del Paese”.

“Essere il ministro delle Finanze italiano è un compito ingrato. I problemi economici che affliggono il Paese sono molteplici: crescita lenta, bassa produttività, elevata evasione fiscale e uno dei maggiori oneri del debito pubblico al mondo”, scrive The Banker, sottolineando che “queste sfide spiegano perché negli ultimi due decenni molti governi italiani hanno fatto ricorso alla nomina di ministri delle Finanze per lo più tecnocratici”.

“Giorgetti, nominato nel 2022, rappresenta una notevole eccezione. È un operatore politico veterano, considerato un membro moderato e relativamente pro-europeo del partito della Lega, che fa parte della coalizione di governo italiana di destra”, spiega la rivista. “Pur non essendo la prima scelta del primo ministro Giorgia Meloni, Giorgetti è emerso rapidamente come una voce pragmatica in un governo che, secondo i critici, è spesso troppo affezionato alla retorica e alla politica populista. Le sue rinomate capacità di networking sono venute alla ribalta nel suo ruolo di ministro delle Finanze, attingendo alla sua vasta carriera politica”, si legge nell’articolo.

I complimenti di Salvini a Giorgetti

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, si è complimentato personalmente con Giancarlo Giorgetti che è stato scelto come “ministro delle Finanze dell’anno” da The Banker, rivista internazionale di economia e finanza del gruppo Financial Times. Lo fa sapere la Lega.

Urso: “Congratulazioni a Giorgetti, straordinario riconoscimento”

“Congratulazioni a Giancarlo premiato come ‘Ministro delle Finanze dell’anno’ dal Financial Times. Un grande, straordinario riconoscimento!”. Lo scrive il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando in un post su X il riconoscimento della rivista The Banker per Giorgetti.

Fazzolari: “Grande riconoscimento FT a Giorgetti, Italia più credibile”

“Grande riconoscimento di The Banker, mensile del Financial Time, a Giancarlo Giorgetti quale miglior ministro delle Finanze del 2024. Un importante elogio all’ottimo lavoro svolto dal nostro ministro dell’Economia e alla serietà del Governo Meloni. Un ulteriore stimolo a proseguire nella strada intrapresa finora per ridare all’Italia solidità economica e credibilità internazionale”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo.

