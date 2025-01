Per Stellantis la discesa è stata del 9,9% l'anno scorso. L'Anfia parla di mercato in stallo

Auto giù nel 2024. L’anno scorso si è chiuso con 1.558.704 immatricolazioni, con una contrazione dello 0,5% (pari a circa 8mila unità in meno) rispetto al 2023.

I trasferimenti di proprietà – rileva il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – sono stati 472.071 a fronte di 416.680 passaggi registrati a dicembre 2023, con un aumento del 13,29%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 577.786, ha interessato per il 18,30% vetture nuove e per l’81,70% vetture usate.

Nel 2024 le immatricolazioni di vetture dei marchi del gruppo Stellantis – secondo Dataforce – sono calate rispetto all’anno precedente del 9,9%, a quota 460.013 contro 510.541. Prosegue quindi la discesa delle immatricolazioni del gruppo Stellantis, 24.574 quelle registrate a dicembre con un calo del 18,1% rispetto al dicembre 2023, con una quota di mercato del 23,2%. La Fiat Panda è prima nella top ten dei modelli più venduti.

“Il mercato delle auto – dice l’Anfia – segna un ulteriore calo a dicembre (-4,9%) per un 2024 in stallo: -0,5% rispetto al 2023. Continuano a mancare le immatricolazioni per un mercato normale”.

