La leader di Francoforte: "Non puntiamo più a una politica monetaria sufficientemente restrittiva, ma appropriata"

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, afferma che presto ci saranno nuovi tagli dei tassi di interesse. “L’attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e ci aspettiamo di abbassare ulteriormente i tassi di interesse“, ha detto la leader di Francoforte a Vilnius in occasione del decimo anniversario dell’introduzione dell’euro in Lituania. “In termini di orientamento futuro, in precedenza avevamo detto che ‘manterremo i tassi di riferimento sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario‘. Questa tendenza era necessaria in un contesto di elevata inflazione realizzata e di elevata incertezza sull’inflazione futura. Ma non riflette più l’evoluzione del panorama macroeconomico, le nostre prospettive di inflazione o l’equilibrio dei rischi a essa correlati. Con il processo di disinflazione ben avviato e i rischi al ribasso per la crescita, questa parzialità nella nostra comunicazione non è più giustificata. Queste considerazioni si riflettono nella dichiarazione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo la scorsa settimana. Non puntiamo più a una politica ‘sufficientemente restrittiva’, ma intendiamo piuttosto fornire una posizione politica ‘appropriata’”, ha aggiunto Lagarde.

