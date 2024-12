In attesa, le borse europee aprono in positivo

Sarà comunicata oggi, giovedì, alle 14, la decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea per dicembre. L’istituto centrale di Francoforte comunicherà le proprie determinazioni sui tassi di interesse, con gli analisti quasi unanimi che si aspettano un taglio da 25 punti base. “La Banca Centrale Europea (Bce) dovrebbe compiere mosse modeste, con aspettative basse da parte del mercato. Si prevede una riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base, accompagnata da una dichiarazione che i rischi al ribasso pesano sulla crescita economica. È anche probabile che la Bce confermi che il tasso neutrale, intorno al 2,5%, sarà raggiunto entro la prossima estate, ma non si prevede che queste dichiarazioni introducano nuove informazioni per gli investitori”, commenta, ad esempio, Michele Sansone, country manager di iBanFirst Italia.

Borse europee aprono in positivo

In attesa della decisione, le borse europee hanno aperto in territorio positivo. A Milano, Piazza Affari in rialzo dello 0,36%, a 34.854 punti. Tra i titoli più tonici: Amplifon: +3,04%. Saipem + 1,65%. Moncler +1,46%. Unipol +0,51%. Fra le banche, Banco Bpm segna +0,21%, Unicredit +0,51%. Sempre sul fronte del settore banche il titolo Monte dei Paschi di Siena a inizio di giornata è in rialzo dello 0,84% a 6,52 euro. Brunello Cucinelli, che ieri, mercoledì, ha comunicato di alzare le stime dei ricavi 2024, avanza del 3,87%. Brillante anche Pirelli: +2,61%. Fra i cali Prysmian: -0,44%. All’estero Francoforte segna +0,23, Parigi +0,34%. Londra piatta sopra la parità: +0,085%.

