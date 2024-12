Il presidente di Confindustria: "Abbiamo la necessità di vedere incrementare l'occupazione e la produzione nel Paese"

Per quanto riguarda l’auto e Stellantis “l’appuntamento del 17 dicembre” al Mimit “è molto importante. Credo che l’uscita di Tavares possa dare possibilità sia a Stellantis, ma soprattutto a Elkann, di dimostrare che vuole bene al Paese Italia“. Lo dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ad Atreju.

“Perché – aggiunge – dobbiamo mantenere l’occupazione. Ci è piaciuto il segnale del mantenimento della logistica e della firma di un anno” con Trasnova “ma abbiamo la necessità di vedere incrementare l’occupazione e la produzione in Italia. Non ci piacciono le fabbriche-cacciavite, con gli altri che arrivano in Italia portano le casse e le montiamo qua, dobbiamo mantenere l’occupazione nel Paese, è quello che vogliamo fare e sicuramente ci batteremo per questo”.

