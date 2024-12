Sono arrivate le lettere di licenziamento per 97 lavoratori di Trasnova, società di movimentazione per la quale non è stata rinnovata la commessa con Stellantis. I lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento collettivo mentre davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli) è in corso da giorni un presidio.

“Ritrovarsi in una condizione economica del genere è drammatico ma proseguiamo la nostra protesta”, ha raccontato un operaio. “Abbiamo avuto il supporto di tante persone ma vogliamo che sia supporto vero, non passerella mediatica”, ha continuato.

