Il presidente ai dipendenti: "Con Tavares punti di vista diversi, giunta l'ora di separare le strade"

Il processo di nomina del nuovo Ad di Stellantis è in fase avanzata, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, e si concluderà entro la prima metà del 2025. In attesa della conclusione del processo per la selezione del nuovo CEO, è implementata con effetto immediato la seguente organizzazione. Lo rende noto la multinazionale in una nota.

Il Comitato esecutivo ad interim sarà responsabile della direzione e della supervisione della Società per conto del Consiglio di amministrazione e sarà presieduto da John Elkann.

Elkann ai dipendenti: “Con Carlos giunto il tempo di separare le strade”

Elkann che ha scritto una lettera ai dipendenti in seguito alle dimissioni di Tavares. “Come sapete, ieri, domenica, abbiamo annunciato la notizia delle dimissioni di Carlos Tavares. Sono stati giorni difficili, con Carlos abbiamo percorso tanta strada e abbiamo ottenuto risultati importanti. Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di Stellantis. Tuttavia, il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso, per il bene dell’Azienda, che era giunto il momento di separare le nostre strade“, si legge nella nota.

Elkann: “Con Tavares punti di vista diversi”

“Molti di voi si chiederanno cosa ci sia dietro la partenza anticipata di Carlos Tavares. La semplice verità è che nelle ultime settimane sono emersi punti di vista diversi. In particolare, il Consiglio ha ritenuto che l’attenzione per la nostra Azienda e per i nostri stakeholder dovesse essere orientata al lungo termine“, prosegue ancora la lettera. “Come sapete meglio di chiunque altro, questi sono tempi duri per il nostro settore. Li abbiamo già affrontati in passato e li abbiamo sempre indirizzati a nostro vantaggio. Insieme, lo faremo di nuovo. Tutti voi… ognuno di noi… giocherà un ruolo fondamentale nei successi che verranno. In qualità di Presidente e a nome del Consiglio di amministrazione, desidero ringraziarvi per il vostro straordinario lavoro, la vostra passione e il vostro impegno. Avremo bisogno di tutto questo e di molto altro ancora man mano che andremo avanti”, ha aggiunto.

Chi fa parte del Comitato

Richard Palmer è stato nominato Special Advisor del presidente e parteciperà al CEI come consulente per il gruppo dirigente. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti dirigenti con le seguenti responsabilità: Xavier Chéreau Human Resources e Heritage; Ned Curic Engineering e Technology, Software e Free2move; Arnaud Deboeuf Manufacturing e Supply Chain; Antonio Filosa America’s (North e South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, e il Design nella Region North America, compreso Maserati Design; Béatrice Foucher Planning; Jean-Philippe Imparato Enlarged Europe, Pro One, Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel e Peugeot. Il Design della Region Enlarged Europe riporterà a questa posizione.Douglas Ostermann Finance; Maxime PICAT Purchasing e Supplier Quality e le regions Middle East & Africa, India & Asia Pacific, China oltre a Leapmotor International. Philippe De Rovira Affiliates.

A supporto del CEI e alle dirette dipendenze del presidente ci saranno i seguenti vicepresidenti esecutivi: Bertrand Blaise Communications e CSR Olivier Bourges Customer Experience Giorgio Fossati General Counsel Santo Ficili Maserati oltre ad Alfa Romeo Olivier Francois Marketing oltre a FIAT, Abarth e DS Clara Ingen-Housz Public Affairs.

Salvini: “Disgustoso, sono offeso da gestione Elkann”

Nel frattempo è arrivato l’attacco di Matteo Salvini. “E’ disgustoso quello che sta accadendo, è semplicemente disgustoso. Un tracollo economico, peraltro preannunciato grazie alle politiche demenziali pseudo green imposte da Bruxelles, con una persona che rischia di chiudere fabbriche e licenziare migliaia di dipendenti che va via con un bottino di decine di milioni di euro, con gli azionisti che non riescono a commentare”, ha detto il ministro dei Trasporti a margine del ‘Transatlantic Award Gala Dinner’ organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy a Milano. “Da italiano sono offeso dalla gestione degli Elkann e dalle cifre che si stanno leggendo a proposito della fuga dell’ex amministratore delegato. Spero che rendano conto al Parlamento e ai cittadini di come hanno speso, evidentemente male, i soldi che gli italiani hanno dato negli anni a questa che una volta era una grande azienda italiana. È veramente uno spettacolo imbarazzante”, ha aggiunto Salvini.

