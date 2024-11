L'operazione si basa su una valutazione delle azioni di Inwit a 10,43 euro

Tim incassa 250 milioni dalla vendita della quota in Inwit.

Tim e Ardian (attraverso Impulse I, consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian) hanno perfezionato l’accordo relativo alla cessione della partecipazione residua del 10% detenuta da Tim nel capitale sociale della holding Daphne 3 spa, che detiene il 30,8% del capitale sociale di Infrastrutture wireless italiane (Inwit).

“L’operazione – viene spiegato – il cui signing era stato comunicato al mercato lo scorso 13 agosto, si basa su una valutazione delle azioni Inwit pari a 10,43 euro e, tenendo conto dell’indebitamento netto esistente a livello di Daphne 3, comporta per Tim un incasso di circa 250 milioni di euro, non incluso nella guidance organica per l’indebitamento netto per il 2024. L’operazione è stata completata nel rispetto delle normative antitrust e Golden power”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata