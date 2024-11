L'Istat fa presente che aumentano prezzi carrello della spesa a +2%, in discesa energia e servizi

L’inflazione in Italia va a +0,9% a ottobre 2024. Lo dice l’Istat. La variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua (da +0,7% del mese precedente).

“A ottobre l’inflazione risale a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale – afferma l’Istituto di statistica – gli andamenti settoriali appaiono tuttavia differenziati. Nel comparto alimentare, la dinamica tendenziale dei prezzi risulta in accelerazione (+2,4% da +1,1% di settembre), con effetti che si manifestano sul “carrello della spesa” (+2% da +1%). Al contrario, i prezzi dei beni energetici accentuano il calo su base annua (-9% da -8,7%). Tra i servizi, si attenua la crescita tendenziale dei prezzi dei servizi ricreativi e culturali (+3,6% da +4%) mentre quelli dei trasporti evidenziano una lieve accelerazione (+3% da +2,4%). A ottobre, l’inflazione acquisita per il 2024 si attesta all’1%“.

