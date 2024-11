Foto dall'archivio Ap

Il bonus di 100 euro per i lavoratori fino a 28mila euro di reddito

Si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità: i requisiti per richiederlo sono molto specifici, ma permettono di avere una platea un po’ più allargata. “Abbiamo trovato le risorse per arrivare almeno al raddoppio della platea – spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani -. Il governo ha sempre voluto ampliare i beneficiari e quindi ha cercato le risorse per includere parte di chi era rimasto fuori all’inizio”.

Che cos’è il bonus Natale

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno almeno un figlio o una figlia a carico, e che soddisfano gli altri requisiti richiesti per poter richiedere il bonus Natale 2024, devono presentare domanda al proprio datore di lavoro per ottenere il contributo in busta paga. Ecco alcune delle regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate per capire chi può fare richiesta, e come. A QUESTO LINK è possibile leggere la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).

