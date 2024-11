Sindacati del trasporto locale convocati dal governo il 12 novembre alle 18. “Questo incontro ha partorito un impegno da parte del ministero alle convocazioni delle organizzazioni sindacali e delle parti datoriali per il giorno 12 alle ore 18, sempre al ministero, e parallelamente un inizio di un lavoro congiunto che coinvolge le regioni, i comuni, le aziende e i ministeri dell’Economia e del Lavoro per trovare sia soluzioni alla vertenza di natura contrattuale, che soluzioni al più strutturale problema del trasporto pubblico locale”, ha dichiarato Stefano Malorgio, segretario generale FILT-CGIL, parlando a nome di tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato all’incontro al ministero dei Trasporti con il viceministro Edoardo Rixi, in occasione dello sciopero e della conseguente manifestazione dei sindacati per il trasporto pubblico locale.

“Noi raccogliamo questa proposta di percorso, ma ovviamente saremo soddisfatti quando il contratto si chiuderà, in questo momento il contratto non è ancora chiuso. Ma è chiaro che un tavolo di questo tipo può produrre una discussione che non sia più ferma sul contratto com’è stata ferma in questo periodo, che metta insieme contratto, risorse e regole per il settore”, ha concluso Malorgio.

