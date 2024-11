La controllata sudamericana del gruppo mette a segno un +6,8% nei primi 9 mesi del 2024

Tim Brasil, la controllata sudamericana del gruppo guidato da Pietro Labriola, ha fatto segnare un trimestre in crescita con i ricavi da servizi saliti del 6,1% anno su anno tra luglio e settembre (+6,8% nei primi nove mesi del 2024).

In aumento anche la marginalità: l’Ebitda del trimestre è aumentato del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, mentre l’Ebitda after lease è salito dell’8,8%, con un netto miglioramento della generazione di cassa operativa e dell’utile, pari nei tre mesi a 805 milioni di relais (+11,2%).

Tim Brasil ha indicato anche la politica di dividendi per l’anno in corso, in cui punta a distribuire ai soci complessivamente circa 3,5 miliardi di reais (corrispondenti a oltre 550 milioni di euro).

“Ancora una volta abbiamo registrato risultati finanziari e operativi solidi, in un trimestre caratterizzato da una forte generazione di cassa”, ha commentato l’ad di Tim Brasil, Alberto Griselli.

