Accesso mobile, banca online e servizi bancari per smartphone sono le principali problematiche

App di Intesa Sanpaolo malfunzionante questa mattina, 31 ottobre. Sul sito di Downdetector centinaia di utenti segnalano problemi, principalmente per l’accesso diretto all’app della banca.

Accesso mobile, banca online e servizi bancari per smartphone sono le principali cose che non funzionano, secondo gli utenti. Nell’orario di picco delle segnalazioni si sono superate le 1.300 segnalazioni di utenti contemporaneamente.

L’App Intesa Sanpaolo: come funziona e a cosa serve

Per capire i disagi degli utenti, l’app Intesa Sanpaolo non funzionante impedisce di eseguire qualsiasi operazione da mobile. L’app è infatti utilizzata per effettuare pagamenti elettronici, bonifici e qualsiasi operazione collegata al proprio conto e alle proprie carte.

