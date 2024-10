Aziende innovative del territorio generano valore per 2,7 miliardi di euro con un tasso di crescita del 122% all'anno

La città di Torino è tra i migliori 100 ecosistemi emergenti per le startup a livello mondiale. La conferma arriva dal Global startup ecosystem report 2024 di Startup genome, società di ricerca e consulenza di livello globale che analizza e supporta lo sviluppo di ecosistemi innovativi in tutto il mondo.

Secondo il rapporto tra il 2021 e il 2023 l’ecosistema formato dalle startup con sede a Torino e dalle aziende del territorio a loro collegate ha generato un valore complessivo di 2,9 miliardi di dollari (circa 2,7 miliardi di euro), con un tasso di crescita annuo medio del 122%. Numeri che inseriscono Torino tra i top 40 European ecosystem in performance, l’indice che analizza le prestazioni di numerose città europee in merito alla crescita delle startup ospitate. Torino entra anche tra i top 40 European ecosystem in funding, classifica che misura la capacità di attrazione dei capitali per le startup.

Nel 2019 Intesa Sanpaolo innovation center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt hanno avviato a Torino un percorso di accelerazione per startup dedicato alla smart mobility in collaborazione con l’acceleratore americano Techstar, estendendo in seguito il programma alle nuove tecnologie per le smart city, portando sul territorio italiano startup provenienti da tutto il mondo. Nel 2021, Intesa Sanpaolo innovation center e Fondazione Compagnia di San Paolo hanno avviato una collaborazione con Startup genome, contribuendo alla rilevazione e alla raccolta di dati sulle startup e le imprese italiane, con un focus particolare sul territorio torinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata