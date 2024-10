Il ministro dell'Economia dice la 'defiscalizzazione' sarà estesa ai redditi fino a 40mila euro, previsti anche benefit per abitazione

“Confermeremo per l’anno prossimo la misura della decontribuzione. La chiameremo probabilmente ‘defiscalizzazione’ e sarà estesa ai redditi fino a 40mila euro,non più solo fino a 35mila”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando a Genova durante un’iniziativa della Lega per i due anni di governo.

Secondo Giorgetti “di questi benefici godranno 1,3 milioni di lavoratori e lavoratrici in più”.

Poi aggiunge: “Abbiamo introdotto una misura nuova, una forma di benefit fiscale fino a 5.000 euro per le spese che il lavoratore o l’azienda sostengono per l’unità abitativa per un eventuale trasferimento, sono stanzialmente defiscalizzate e quindi non pagheranno imposte“.

“Serve valutare in modo scientifico, e quindi neutrale e fattuale, il potenziale che ogni innovazione tecnologica può apportare in termini di sviluppo e di decarbonizzazione – osserva Giorgetti nel corso dell’evento celebrativo per i dieci anni dell’Associazione italiana pressure equipment (Aipe) – in questo quadro rientra anche il lavoro di analisi del governo sul fronte dell’energia nucleare. Tra gli associati di Aipe ci sono veri gioielli tecnologici che fanno sì che le capacità in ambito nucleare dell’Italia siano ancora riconosciute“. Poi Giorgetti spiega la “visione del governo: noi crediamo che la decarbonizzazione passi prima di tutto dall’investimento in tecnologia, o meglio nelle tecnologie”.

