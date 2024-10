La mobilitazione di Orsa trasporti: possibili disagi tra l'altro a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Genova

Il sindacato Orsa trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore per sabato 5 ottobre “a seguito del mancato rinnovo del contratto nazionale degli Autoferrotranvieri“. Possibili disagi per i viaggiatori dei mezzi pubblici. Ecco gli orari e le fasce di garanzia, in cui è assicurato il servizio, città per città.

Roma

A Roma, comunica l’azienda del trasporto pubblico locale Atac, il servizio sarà garantito da inizio servizio diurno fino alle 8:30 e dalle ore 17 alle 20.

Milano

A Milano lo sciopero potrebbe avere effetti sulle linee di metropolitana e di superficie di Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Napoli

Queste le modalità dello sciopero a Napoli, come comunicate da Anm sul suo sito web.

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari: venerdì 04/10/2024 ultima corsa ore 23:40. Non è garantito il prolungamento. Sabato 05/10/2024 ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

A fine sciopero, per la funicolare CENTRALE, è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2.00 del 06/10/24.

Metro Linea 1: venerdì 04/10/2024 ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30, da Garibaldi ore 23:42. Sabato 05/10/2024 prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 06/10/24; ultima corsa da piscinola ore 01:20, da Garibaldi ore 01:32. Non è garantito il prolungamento del venerdì.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.

Genova

A Genova, spiega Amt, lo sciopero si svolgerà in questo modo:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il sarà nelle due fasce: ; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e Servizio Clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il sarà nelle due fasce: il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Servizio ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il sarà nelle due fasce: ; il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Bologna

Infine a Bologna, secondo quanto si legge sul sito di Tper, lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

