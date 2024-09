La mobilitazione di 24 ore proclamata dai sindacati di base

Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base per l’intera giornata di venerdì 20 settembre. Queste le motivazioni della mobilitazione: “Indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”. Sciopera anche Usb Lavoro Privato per il “mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri internavigatori 2024-2027 “.

Possibili disagi in tutta Italia, ecco la situazione nelle principali città con orari e fasce di garanzia in cui viene garantito il servizio per legge.

Roma

A Roma, secondo quanto comunica l’azienda locale dei mezzi pubblici, Atac, il servizio sarà garantito dall’inizio del servizio diurno alle 8:20 e dalle 17:00 alle 19:59. Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Milano

A Milano, invece, spiega Atm sul suo sito, le fasce di garanzia sono fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

Napoli

A Napoli, si legge sul sito di Anm, lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 20 Settembre alle ore 03.00 del 21 Settembre. Queste le fasce di garanzia:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

(tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.

Torino

La città di Torino e l’azienda pubblica dei trasporti Gtt non sono coinvolti dallo sciopero.

Palermo

Infine, a Palermo, comunica Amat, i trasporti pubblici sono garantiti fino alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:30.

