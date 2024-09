La governatrice a margine della 20° edizione della Convention 'Energies and Transition Confartigianato High School'

“La transizione non è solo energetica ma digitale ed è anche a livello di cultura di impresa. Sulla transizione in Sardegna possiamo essere depositari di materie prime come il sole e il vento e possiamo fare in modo che incidano direttamente sul costo dell’energia. Finora non è accaduto ma è un obiettivo ambizioso, che potrà fare in modo di abbattere i costi insulari che sono sempre più alti per le aziende nella nostra regione, lavorando su una società energetica regionale che sia al fianco degli artigiani e delle piccole imprese”. Lo ha detto Alessandra Todde, presidente della Regione Autonoma della Sardegna, a margine della 20° edizione della Convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School‘, organizzata in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia. L’evento si svolge a Chia (Cagliari) dal 25 al 27 settembre. Obiettivo dell’iniziativa è fare il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale.

