I sindacati proclamano 8 ore di stop per i "salari bassi". Agitazione di personale Fs tra l'8 e il 9 settembre

Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per lunedì 9 settembre 2024 che interesserà il trasporto pubblico locale.

“In seguito all’ultimo sciopero di 4 ore che si è tenuto il 18 luglio e dopo mesi di trattative purtroppo non si è ancora giunti a una soluzione soddisfacente per le lavoratrici e i lavoratori del comparto che chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale – scrivono in una nota i sindacati -. Nello specifico, dopo lo sciopero del 18 luglio non è seguita nessuna convocazione né da parte delle istituzioni né dalle parti datoriali. Parti datoriali che, secondo i sindacati, hanno assunto posizioni inaccettabili riguardo le istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori. Tra le richieste l’adozione di misure concrete per la sicurezza del personale viaggiante e il potenziamento degli organici aziendali. La carenza di personale sta portando al taglio del servizio nei vari territori. Tra le motivazioni della fuga dal trasporto pubblico locale c’è anche una questione di salari bassi. Per questi motivi è stata proclamata una seconda azione di sciopero nazionale di 8 ore per lunedì 9 settembre 2024”.

Oltre allo stop del trasporto pubblico locale è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre 2024. Potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata