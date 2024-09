Il Gruppo si è classificato al settimo posto a livello globale

Intesa Sanpaolo si è classificata prima banca al mondo tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità presenti nel Ftse Diversity and Inclusion Index – Top 100, l’indice internazionale di Ftse Russell (già Refinitiv). Il Gruppo si è classificato al settimo posto a livello globale, primo gruppo bancario in assoluto e unico in Italia. L’analisi condotta da Ftse Russell valuta, infatti, oltre 15.500 aziende quotate in tutto il mondo in base a 24 parametri riconducibili a quattro categorie chiave: diversità di genere, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. Ftse Russell è un fornitore leader a livello mondiale di benchmark, analisi e soluzioni dati con capacità multi-asset. Il riconoscimento conferma l’impegno del Gruppo guidato dal Ceo Carlo Messina, nella valorizzazione delle diversità e nella promozione dell’inclusione come componenti essenziali per la crescita. È, inoltre, frutto dell’impegno di Intesa Sanpaolo nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, in grado di accogliere e valorizzare ogni forma di diversità e supportato da un processo di misurazione, valutazione e arricchimento continui dei risultati ottenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata