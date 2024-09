Il progetto della regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo

“Noi siamo partiti da Caivano e abbiamo messo in piedi un progetto formativo educativo per tutta l’Area Nord di Napoli. L’obiettivo è garantire una formazione professionale seria, recuperando i giovani che abbandonano il percorso scolastico”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha partecipato all’Inaugurazione del Polo Educativo per l’Area Nord di Napoli presso il Madrinato San Placido a Casoria. Finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il progetto rappresenta una tappa fondamentale per l’integrazione tra la Formazione Professionale e le Politiche Sociali e l’Istruzione. “Per noi è importante che i nostri progetti siano non solo un modo per arginare dei problemi ma che abbiamo veramente un impatto trasformativo strutturale nella società, per creare delle condizioni di sviluppo. Le disuguaglianze non sono solo un fenomeno di ingiustizia sociale ma anche un impedimento per la crescita di un Paese”, ad affermarlo il Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, Paolo Bonassi.

