Il presidente della regione Campania all’Inaugurazione del Polo Educativo per l’Area Nord di Napoli

“Auguri di buon lavoro al nuovo ministro e… umiltà. Umiltà. A volte quando si gestisce il potere si perde un po’ la testa, si cade in una dimensione di delirio di onnipotenza”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha partecipato all’Inaugurazione del Polo Educativo per l’Area Nord di Napoli presso il Madrinato San Placido a Casoria. Finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il progetto rappresenta una tappa fondamentale per l’integrazione tra la Formazione Professionale e le Politiche Sociali e l’Istruzione.

