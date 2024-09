L'ad e direttore generale di Ferrovie dello Stato parla coi giornalisti al Forum Ambrosetti

“Apro a un’ipotesi di valutazione di una possibile apertura del capitale laddove possa essere vantaggiosa da un punto di vista finanziario per lo sviluppo degli investimenti dell’azienda”. Così Stefano Antonio Donnarumma, ad e direttore generale di Fs, risponde al Forum Ambrosetti di Cernobbio parlando a margine con i cronisti. Alla domanda sui tempi Donnarumma afferma: “Entro un anno”. Riguardo invece a ipotesi di privatizzazioni il manager precisa: “Non esiste un mandato affidato alla mia persona e al mio ruolo sulla privatizzazione, esiste uno studio precedente al mio arrivo in azienda che io ho valutato e che nelle prossime settimane rielaborerò con i miei colleghi per adattarlo alle nostre previsioni strategiche. Non so come andrà, e comunque la decisione spetterà in ogni caso all’azionista, il management elabora strategie, le valuta e le propone. Io vengo da un mondo di infrastrutture regolate con partecipazioni pubbliche e addirittura quotate, ne conosco i vantaggi finanziari per l’azienda e la capacità di sostenere investimenti ed efficientamento. Però non è un obbligo: qualunque decisione va presa con cautela”.

