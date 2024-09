Claudia Buch, responsabile del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, in audizione alla Commissione Econ dell'Eurocamera

I principali fattori di rischio per le banche dell’Eurozona derivano dagli attacchi informatici, le crisi geopolitiche e il cambiamento climatico. Lo ha detto Claudia Buch, responsabile del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), nell’audizione alla Commissione Econ del Parlamento europeo. “Le banche devono destreggiarsi tra nuovi rischi e cambiamenti strutturali, e le perdite sui prestiti potrebbero aumentare. Pertanto è fondamentale che la resilienza venga mantenuta. Con questo in mente, la nostra agenda di vigilanza si concentra su tre aree”, ha spiegato Buch, aggiungendo che “in primo luogo, la digitalizzazione sta trasformando radicalmente la fornitura di servizi finanziari. Poiché l’elaborazione delle informazioni è una funzione economica fondamentale delle banche, la digitalizzazione è un fattore di svolta. Mantenere sistemi IT aggiornati e sicuri è essenziale affinché le banche possano competere con successo. Allo stesso tempo, gli attacchi informatici alle banche sono diventati più frequenti e gravi. Quest’anno abbiamo condotto uno stress test di resilienza informatica per valutare la capacità degli istituti di credito di resistere a un attacco informatico grave ma plausibile. Ha rivelato che le banche in genere hanno quadri di risposta e recupero in atto, ma sono necessari miglioramenti“.

“In secondo luogo, l’impatto degli sviluppi geopolitici avversi sulle banche si riflette nelle nostre priorità di vigilanza per il 2024-2026. Gli eventi geopolitici differiscono dai più tradizionali fattori di rischio perché sono altamente incerti e non sufficientemente riflessi nei dati storici. Tuttavia, si trasmettono in maggiori rischi di credito, liquidità, mercato e operativi, ad esempio interrompendo le catene del valore o la fornitura di servizi di terze parti. Gli istituti devono quindi utilizzare analisi di scenario e tenere conto delle incertezze nella loro pianificazione del capitale. Potrebbero anche dover rivalutare le loro esposizioni geografiche e le strategie di esternalizzazione”, ha detto ancora Buch.

“In terzo luogo, la resilienza delle banche ai rischi climatici e ambientali deve essere rafforzata. Entro la fine dell’anno, le banche devono soddisfare le nostre aspettative di vigilanza per la gestione di tali rischi. Vorrei sottolineare che i governi eletti e i legislatori sono responsabili delle politiche climatiche. Tuttavia, è nostro mandato garantire che le banche gestiscano efficacemente i rischi fisici e di transizione. Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro sui rischi climatici e ambientali circa cinque anni fa, la stragrande maggioranza delle banche li aveva appena affrontati. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi da allora, c’è ancora molto lavoro da fare“, ha spiegato ancora Buch.

