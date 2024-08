Confesercenti: "Saldi andati male, colpa anche dell'online e del mancato rispetto delle regole"

(LaPresse) Tanti turisti pochi acquisti, sembra un gioco dalla rima facile ma è forse il modo migliore per sintetizzare lo stato di crisi che stanno attraversando i commercianti di Roma “assediati” dal caldo e dai tanti cantieri che stanno cambiando il volto della Capitale. Ad essere colpito è in particolar modo è il triangolo dello shopping stretto tra via del Corso, Via dei Condotti e via del Babbuino fino ad arrivare a piazza del Popolo. Le temperature torride e la chiusura della stazione metro di piazza di Spagna hanno praticamente desertificato il quadrante. “La crisi – secondo Walter Gianmaria, presidente di Confesercenti Roma e Lazio – tocca picchi del 15% fino al 20% nelle zone più periferiche. Il problema sicuramente è la bolla di calore che disincentiva il turismo in città ma ci sono anche tanti cantieri aperti che rendono difficili gli spostamenti. C’è poi il tema delle vendite on line – prosegue- e la mancanza di rispetto delle regole sui saldi, in tanti applicano promozioni molto in anticipo rispetto alla legge e questo crea problemi”.

