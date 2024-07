foto di archivio

I problemi informatici che hanno colpito Microsoft si riflettono sui mercati europei

La seduta per i listini europei si chiude complessivamente in rosso. A tenere banco i disservizi scaturiti dai problemi informatici dopo che un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows della società Crowdstrike ha mandato in tilt numerosi computer in tutto il mondo facendo scattare sui pc il cosiddetto ‘blue screen of death’, con ricadute sull’aggiornamento degli indici Ftse Mib di Milano e Ftse 100 di Londra non aggiornati per quasi tutta la seduta. In mattinata Borsa Italiana-Euronext Group ha diffuso una nota segnalando che “le attività di negoziazione sui propri mercati hanno aperto e funzionano regolarmente, come in tutte le sedi Euronext“, anche se in due diversi momenti, alle 9 e alle 12:54, sul sito di Borsa Italiana due comunicati urgenti hanno avvisato del fatto che “il valore dell’indice Ftse Mib potrebbe non essere aggiornato”.

Dopo lo stop agli aggiornamenti delle 12:54, in calo dello 0,7%, il Ftse Mib è ripartito a quota 34.295,21 punti in flessione dello 0,68%, per poi chiudere la seduta a -0,91% a 34.215,84 punti. Tra i maggiori rialzi Diasorin (+0,93%), Amplifon (+0,81%) e Prysmian (+0,59%). In calo Nexi (-3,81%), Stmicroelectronics (-2,98%), Iveco (-2,77%) Stellantis (-2,22%) e Brunello Cucinelli (-2,11%). Il London Stock Exchange ha dichiarato di aver subito interruzioni e che il suo servizio di notizie regolamentari non ha funzionato venerdì mattina, ma che l’interruzione non ha avuto ripercussioni sul trading. Il Ftse 100 di Londra ha poi chiuso in calo dello 0,6%, il Dax di Francoforte dell’1,09%, il Cac 40 di Parigi dello 0,69% e l’Ibex 35 di Madrid dello 0,54%, mentre l’Aex di Amsterdam ha perso lo 0,95%. Nel pomeriggio un portavoce della Banca centrale europea (Bce) ha detto a LaPresse che “finora non abbiamo riscontrato alcun impatto diretto e continuiamo a monitorare la questione molto da vicino”.

Il portavoce ha poi spiegato che “la vigilanza bancaria della Bce è in contatto con tutte le banche che presentano una segnalazione di incidenti informatici, secondo le linee guida di vigilanza”, ha spiegato ancora il portavoce della Bce. Oltreoceano, prima dell’apertura della seduta un portavoce della Borsa di New York ha dichiarato che “i mercati del Nyse sono pienamente operativi e ci aspettiamo un’apertura normale questa mattina. Wall Street ha poi regolarmente aperto, in calo sui principali indici, con una seduta in rosso negli scambi pomeridiani. Microsoft dopo metà seduta ha limato le perdite, in calo dello 0,89% sul Nasdaq, rispetto al -1,83% che aveva raggiunto in pre-mercato, mentre Crowdstrike ha perso circa il 10,73% dopo un tonfo del 15% in apertura e perdite del 14,23% in pre-mercato. A beneficiare dell’andamento del titolo di Crowdstrike è la competitor Palo Alto Networks, in rialzo di oltre l’1,75%.

