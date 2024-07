Foto Wikipedia

Enrique Martinez, CEO di Fnac-Darty: "Opportunità unica"

Il gruppo francese Fnac-Darty lancia un’Opa per acquisire il gruppo italiano Unieuro insieme a Ruby Equity Investment. Lo annuncia il gruppo in una nota, spiegando che così andrebbe a consolidare “la sua leadership europea nel retail specializzato”. Il corrispettivo dell’offerta comprende 9,0 euro in contanti e 0,10 azioni Fnac-Darty, per un valore di 12,0 euro per azione. L’unione tra Fnac-Darty e Unieuro “creerebbe un leader nei settori dell’elettronica di consumo, degli elettrodomestici, dei prodotti editoriali e dei servizi nell’Europa meridionale e occidentale, con oltre 10 miliardi di euro di fatturato, 30.000 dipendenti e più di 1.500 negozi. L’entità combinata deterrebbe la prima o la seconda posizione nei suoi mercati principali”. Fnac prevede inoltre sinergie “per oltre 20 milioni di euro, soprattutto grazie al miglioramento delle condizioni di acquisto”, e l’utile per azione crescerebbe oltre il 10% dal 2025, incluse le sinergie. L’offerta valuta Unieuro a 12,0 euro per azione, con un premio del 42% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato per il volume al 15 luglio 2024 e un premio del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato per il volume negli ultimi 3 mesi. Oggi il titolo ha chiuso in calo dell’1,43% a Piazza Affari a 8,24 euro. Ciò implica un equity value per Unieuro di circa 249 milioni di euro, di cui Fnac-Darty possiede già il 4,4% del capitale sociale di Unieuro.

CEO Fnac-Darty: “Nostra ambizione è essere alleati dei consumatori”

“Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per Fnac-Darty di continuare a perseguire l’ambizione a lungo termine di consolidare i propri mercati e rafforzare il proprio modello di business a livello europeo. La nostra presenza geografica verrebbe significativamente ampliata e sosterremmo Unieuro nel proseguire la sua digitalizzazione e trasformazione verso un maggior numero di servizi, in linea con il nostro piano strategico Everyday. In definitiva, questo progetto ci permette di perseguire la nostra ambizione collettiva: essere l’alleato essenziale dei consumatori europei, sostenendoli nel consumo sostenibile. In un contesto difficile per il nostro settore, anche Fnac Darty ha ottenuto risultati stabili, che ci permettono di confermare la nostra guidance annuale e di affrontare il secondo semestre dell’anno con fiducia e determinazione”, afferma Enrique Martinez, CEO di Fnac-Darty.

