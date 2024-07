Tra i ribassi più accentuati il settore del lusso (Cucinelli -2,28%, Moncler -2%)

Partenza in calo per piazza Affari martedì mattina, con il Ftse Mib, indice principale della Borsa di Milano, che segna dopo un’ora di contrattazioni 34.029,51 punti, in calo dell’1,01%. Pochi i rialzi, tra cui Finecobank (+1,77%) e Pirelli (+0,18%). Tra i cali più accentuati ancora il lusso con Brunello Cucinelli che cede il 2,28% e Moncler in ribasso del 2%. Scendono anche Iveco Group (-2,34%) e Ferrari (-2,03%).

