La media company acquisisce nuovo ramo d’azienda di 'Phx Media'

Continua il piano di espansione della media company ‘2WATCH’, società operante nel settore dell’intrattenimento innovativo dedicato alle nuove generazioni. L’azienda acquisisce il ramo d’azienda di ‘Phx Media’ attraverso l’ingresso dell’imprenditore Luca Scoffone e del suo roster di talenti. La cosplayer e conduttrice televisiva Antonella Arpa alias Himorta ed il gruppo Elites di Enry Lazza, Omar, Tatino e Fius Gamer sono solo alcuni dei content creator che da oggi entrano a far parte della famiglia ‘2Watch’.Attraverso questo sodalizio, ‘2Watch’ rafforza così la sua posizione come editore e entertainment hub innovativo per il mondo geek, estendendosi anche in altri settori tra cui il calcio, il comedy e cinema/serie tv. L’ampliamento delle verticalità editoriali e gli investimenti in tecnologie innovative in produzione IA e 3D, rappresentano un passo importante verso l’affermazione di ‘2Watch’ come il media del futuro, oggi. “Questa operazione – afferma Fabrizio Perrone, Ceo di ‘2WATCH’ – ci permette di espandere i nostri orizzonti, sia editoriali che commerciali, permettendoci di sfruttare la notorietà dei nostri talenti per creare format di successo volti all’entertainment ed edutainment per le nuove generazioni e non solo attraverso i nuovi media. L’acquisizione di una parte di ‘Phx’ media è uno dei tasselli del nostro piano industriale che mira ad altre acquisizioni simili nel prossimo futuro al fine di posizionare ‘2WATCH’ come il principale innovative entertainment hub italiano”.

Uno degli obiettivi a medio termine dell’azienda partenopea è quello di raggruppare sotto la propria gestione, progetti editoriali, sia web che televisivi, che seguono i canoni dell’intrattenimento contemporaneo e che siano di grande interesse per le nuove generazioni. In questo modo, il gruppo editoriale sarà capace di coprire diverse verticalità ed offrire ai brand la possibilità di veicolare branded content altamente ingaggianti all’interno di format moderni distribuiti sui canali più amati dalle nuove audience.

“Sono entusiasta di aver trovato un progetto ambizioso e di larghe vedute come ‘2Watch’ – afferma Luca Scoffone – Founder di ‘Phx Media’ – con cui costruire insieme il futuro dell’intrattenimento italiano per le nuove generazioni. Dopo anni di lavoro nel mondo della gestione di talenti e nell’influencer marketing finalmente è giunto il momento di passare al livello successivo facendo incontrare le mie professionalità ed il mio network con una progettualità capace di dare fin da subito dei segnali forti al mercato e capace di valorizzare a pieno le capacità e le competenze di tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata