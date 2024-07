Calano i tassi dei mutui sulla casa

I prestiti a famiglie e imprese, a giugno 2024, ammontano a 1.280 miliardi di euro con una variazione annua pari a -1,7%, diminuzione in rallentamento rispetto al mese precedente (-2,1%), quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,1% e quelli alle famiglie dell’1,1%. E’ quanto emerge dal rapporto mensile dell’Abi, diffuso questa mattina, in cui viene spiegato che “il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica, che deprime la domanda di prestiti”. I prestiti a residenti in Italia al settore privato, secondo l’Abi, sono risultati pari a 1.413 miliardi di euro in calo del 1,9% rispetto ad un anno prima. In generale, l’Abi calcola un totale prestiti a residenti in Italia (settore privato più Amministrazioni pubbliche al netto dei pronti contro termine con controparti centrali) a 1.647,6 miliardi di euro, con una variazione annua pari a -2,4% (-2,8% nel mese precedente), calcolata includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni (ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni).

A giugno calano tassi mutui casa

A giugno 2024 il tasso medio di interesse sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito per il settimo mese consecutivo, arrivando al 3,56%, rispetto al 3,61% di maggio 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Allo stesso modo, il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è calato al 5,25% rispetto al 5,38% di maggio 2024 e al 5,45% di dicembre 2023. In generale, il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,77% dal 4,80% del mese precedente. E’ quanto emerge dal rapporto mensile dell’Abi, diffuso questa mattina, che evidenzia dunque un andamento discendente che sembra essersi consolidato. Inoltre, il rapporto segnala uno spread sulle nuove operazioni – cioè la differenza tra i tassi sui nuovi prestiti e la nuova raccolta – con famiglie e società non finanziarie sceso a 193 punti base, contro i 200 del mese precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata