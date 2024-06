Pesano i risultati delle elezioni europee, in particolare sul comparto bancario

Continuano gli effetti negativi in Borsa degli esiti delle elezioni europee. In calo, a circa un’ora dalla chiusura, tutti i principali listini del Vecchio Continente (-0,66% per il Dax di Francoforte e -1,19% per il Cac di Parigi, mentre l’indice paneuropeo Stoxx600 cede lo 0,88%). Ma la maglia nera in Europa appartiene a Piazza Affari: il Ftse Mib lascia sul terreno l’1,73% e scende sotto quota 34mila punti a 33.492. Il massimo intraday del principale listino milanese ha raggiunto i 34.638,61 mentre il minimo i 33.722,5 punti.

I titoli in rialzo e in ribasso

Guardando ai singoli titoli, sono in rialzo solo Brunello Cucinelli (+1,52%) e Amplifon (+1,01%). In decisa flessione il comparto bancario: Monte Paschi Siena perde il 3,98%, Banco Bpm il 4,38%, Unicredit il 3,32%. Bper Banca cede il 3,07% e Intesa Sanpaolo cala del 2,87%. Forti ribassi anche per Leonardo (-4,63%) e Saipem (-3,43%) e per il settore utility: Hera (-3,21%), A2A (-2,93%).

